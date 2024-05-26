القبض على بلوغر شهيرة نشرت سيلا من الفيديوهات المحرّضة على الفجور!

كشفت وسائل إعلام مصرية أنه تم القبض على بلوغر شهيرة بعد نشرها سيلا من الفيديوهات المحرضة على الفسق والفجور.

وبحسب ما أفاد موقع “القاهرة 24” فقد ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، القبض على البلوغر هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد “كمبوندات” القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

ورصدت الأجهزة الأمنية، نشر البلوغر لعدد كبير من الفيديوهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تيك توك، فيسبوك، وإنستغرام” تحرض فيها على الفسق والفجور.

وبحسب الصحيفة المصرية فقد تم التحفظ على هاتف البلوغر المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حصري | شاهد البلوجر هدير عبد الرازق قبل القبض عليها ولحظة ضبطها في الشارع pic.twitter.com/eOoEuEzWsX — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) May 26, 2024

يذكر أن أحد المحامين المصريين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع، مؤكدا أن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت.

وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على هدير، عن أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع فيسبوك، والحكم الأول هو غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهر وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف أيضًا.

عليها حكمين.. البلوجر هدير عبد الرازق تواجه الحبس بتهمة السب والقذف بعد القبض عليها

للتفاصيل: https://t.co/6WSJy9jmP7 pic.twitter.com/zrDPA1zlUj — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) May 26, 2024

يذكر أن اسم البلوغر هدير عبد الرازق، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليها، على الرغم من تعودها على إثارة الجدل بداية من قصة زواجها من رجل أعمال يكبرها في السن بأكثر من 20 عامًا، ويدعى فتحي فايز، مرورًا باتهامها لسمكري بالتحرش عام 2020.