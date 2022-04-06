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الجزائر

القبض على خبيرة تغذية مصرية بتهمة الاحتيال

جواهر الشروق
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القبض على خبيرة تغذية مصرية بتهمة الاحتيال
ح.م

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على خبيرة تغذية بتهمة الاحتيال على المواطنين والترويج لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأوهمت دعاء سهيل المشاهدين الذين كانت تخاطبهم من خلال العديد من القنوات التلفزيونية، والمنصات الإكترونية أنها طبيبة تغذية ليتبين أنها تقوم بالترويج لأدوية مغشوشة ووصفات ليس مصرحا بها طبيا وغير معتمدة من طرف الجهات الرسمية.

وأكدت التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية أن دعاء سهيل ادَّعت أنها حائزة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما أنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ما جعلها تتصدر حملات التوعية ضد مخاطر السمنة وكيفية محاربتها.

ومن خلال فحص هاتف المتهمة، تبين أنه يحتوي على دلائل لعمليات بيع للمنتجات والعقاقير الطبية ذات المصدر المجهول بغرض تحقيق الربح.

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