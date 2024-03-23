القبض على روبينيو في منزله بالبرازيل

ألقي القبض على نجم كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو في مدينة سانتوس الساحلية، بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة 9 سنوات لإدانته باغتصاب إحدى الفتيات.

وداهمت الشرطة منزل روبينيو واقتادته للمركز، أين خضع اللاعب السابق لفحص طبي تمهيدا لنقله إلى السجن.

وقضت محكمة العدل العليا في البرازيل، الأربعاء، بسجن مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي السابق، لمدة 9 سنوات بالبرازيل، تنفيذا للحكم الذي أصدره القضاء الإيطالي ضده.

وقضت محكمة إيطالية على روبينيو عام 2017 بالسجن تسع سنوات لتورطه في اغتصاب جماعي لامرأة، في ملهى ليلي في مدينة ميلان الإيطالية عام 2013.

وبعد استنفاد جميع الطعون، أصبح الحكم نهائيا عام 2022، لكن في ذلك الوقت كان روبينيو قد عاد إلى البرازيل.

وسعت إيطاليا للتصديق على الحكم الصادر ضد روبينيو في البرازيل، حتى يقضي فترة عقوبته ببلاده، في ظل عدم تسليم البرازيل مواطنيها للخارج، وهو ما تم قبوله.