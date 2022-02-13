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الجزائر
تسببا في تعطيل الشبكة بالحطاطبة

القبض على سارقي عتاد المتعامل موبيليس

ب. بوجمعة
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القبض على سارقي عتاد المتعامل موبيليس
أرشيف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحطاطبة في ولاية تيبازة، الأحد، من إلقاء القبض على شخصين (02) مُتلبسَين بسرقة عتاد المتعامل الهاتف النقال موبيليس وتعطيل الشبكة الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط الزبائن.

تعود حيثيات هذه القضية إلى ورود مكالمة هاتفية إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحطاطبة من طرف مواطن، مفادها وجود تحركات مشبوهة لشخصين (02) بالقرب من الهوائي الخاص بمتعامل الهاتف النقال موبيليس، الواقع بحي بن نصاح بلدية الحطاطبة، وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف الفرقة المحلية والتنقل إلى عين المكان ومباغتة المشتبه وتوقيفه متلبسا بسرقة بطاريات خاصة بهوائي موبيليس واسترجاع 12 بطارية كانت مخبأة بين الأحراش بالقرب من الهوائي الذي يزود المنطقة، فيما لاذ شريكه بالفرار قبل أن يتم القبض عليه فيما بعد من طرف أفراد الفرقة واسترجاع مُكيِّف هوائي (01) حاول إخفاءه بالقرب من منزله.

وتم اثرها تسليم العتاد المحجوز لممثل شركة موبيليس تنفيذا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل عدم تعطُّل الشبكة، فيما سيُقدَّم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

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