-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

القبض على سعودي تطاول على الذات الإلهية

الشروق أونلاين
  • 454
  • 0
القبض على سعودي تطاول على الذات الإلهية

 ألقت الشرطة السعودية القبض على رجل تطاول على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو على حسابه على “سناب شات”.

وتضمن مقطع الفيديو سباب وألفاظ قبيحة في حق الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا بين السعوديين الذين طالبوا باعتقال الشخص عبر وسم “نطالب بالقبض على جسار الوادعي” حيث تصدر الترند الأكثر تفاعلا في المملكة.

وخلال ساعات قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب، في منطقة عسير، على المواطن جسار الذي تبيّن من خلال إجراءات الاستدلال أنه “يعاني من اعتلالات نفسية”، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفق ” العربية.نت”.

وطالب الكثير من السعوديين بتسليط أقصى العقوبات على جسار الذي تعدى حدود الله، ودعا بوراشد  إلى” الضرب في الخليج بيد من حديد على موجة الشر من من يريد نشر سمومه بالفتن في ديننا وعقيدتنا “.

في حين استدل بعض المغردين على اعتلاله النفسي من خلال طريقة كلامه، وكتب حسن معلقا: “واضح أنه فيه مشكلة عقلية من طريقة كلامه..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء”.

مقالات ذات صلة
وفاة أكثر من 500 شخص في إسبانيا بسبب موجة الحرّ

وفاة أكثر من 500 شخص في إسبانيا بسبب موجة الحرّ

السعودية: توقيف مواطن سهل تسلل صحفي يهودي إلى مكة

السعودية: توقيف مواطن سهل تسلل صحفي يهودي إلى مكة

سخرية عبر الشبكات من “براد بيت” بسبب ارتدائه تنورة نسائية! (فيديو)

سخرية عبر الشبكات من “براد بيت” بسبب ارتدائه تنورة نسائية! (فيديو)

بالفيديو.. فنان جزائري تحول إلى شخص بدون مأوى في فرنسا

بالفيديو.. فنان جزائري تحول إلى شخص بدون مأوى في فرنسا

هذه حقيقة وجود نسخة سعودية للأغنية الجزائرية الشهيرة “ما شافوهاش”

هذه حقيقة وجود نسخة سعودية للأغنية الجزائرية الشهيرة “ما شافوهاش”

ما حقيقة فيديو جثث الحجاج في منى؟

ما حقيقة فيديو جثث الحجاج في منى؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد