القبض على سعودي تطاول على الذات الإلهية

ألقت الشرطة السعودية القبض على رجل تطاول على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو على حسابه على “سناب شات”.

وتضمن مقطع الفيديو سباب وألفاظ قبيحة في حق الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا بين السعوديين الذين طالبوا باعتقال الشخص عبر وسم “نطالب بالقبض على جسار الوادعي” حيث تصدر الترند الأكثر تفاعلا في المملكة.

وخلال ساعات قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب، في منطقة عسير، على المواطن جسار الذي تبيّن من خلال إجراءات الاستدلال أنه “يعاني من اعتلالات نفسية”، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفق ” العربية.نت”.

وطالب الكثير من السعوديين بتسليط أقصى العقوبات على جسار الذي تعدى حدود الله، ودعا بوراشد إلى” الضرب في الخليج بيد من حديد على موجة الشر من من يريد نشر سمومه بالفتن في ديننا وعقيدتنا “.

في حين استدل بعض المغردين على اعتلاله النفسي من خلال طريقة كلامه، وكتب حسن معلقا: “واضح أنه فيه مشكلة عقلية من طريقة كلامه..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء”.