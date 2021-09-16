القبض على عنصرين من الماك ضمن فوج من الحراقة بعنابة

أوقفت مصالح الدرك الوطني عنصرين من الماك كانا رفقة 13 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر انطلاقا من عنابة.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، الخميس، في بيان لها أن عملية الهجرة غير الشرعية كانت مبرمجة انطلاقا من شواطىء عنابة في إتجاه السواحل الإيطالية.

وأشارت مصالح الدرك الوطني أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف شخصين ناشطين ضمن التنظيم الإرهابي ” ماك” كانا ينويان الإفلات من المتابعات القضائية هروبا إلى الخارج.

وأضافت أن التحقيقات بينت أن المشتبه فيهما تلقيا تعليمات من قبل قياديي التنظيم الإرهابي “ماك” من خارج البلاد بضرورة مغادرة التراب الوطني هروبا من قبضة العدالة.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهما كانا قد فرا من المناطق التي عرفت حرائق إجرامية للغابات.

وأشارت مصالح الدرك الوطني أن المشتبه فيهما أودعا الحبس المؤقت من طرف نيابة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، بتهمة الإنخراط في جماعة تخريبية الهدف منها إستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية الإشادة بالأعمال الإرهابية للتنظيم الإرهابي “ماك” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.