-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

القبض على عنصرين من الماك ضمن فوج من الحراقة بعنابة

الشروق أونلاين
  • 88
  • 0
القبض على عنصرين من الماك ضمن فوج من الحراقة بعنابة

أوقفت مصالح الدرك الوطني عنصرين من الماك كانا رفقة 13 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر  انطلاقا من عنابة.  

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، الخميس، في بيان لها أن عملية الهجرة غير الشرعية كانت مبرمجة  انطلاقا من شواطىء عنابة في إتجاه السواحل الإيطالية.

وأشارت مصالح الدرك الوطني أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف شخصين  ناشطين ضمن التنظيم الإرهابي ” ماك” كانا ينويان الإفلات من المتابعات القضائية هروبا إلى الخارج.

وأضافت أن التحقيقات بينت أن المشتبه فيهما تلقيا تعليمات من قبل قياديي التنظيم الإرهابي “ماك” من خارج البلاد بضرورة مغادرة التراب الوطني هروبا من قبضة العدالة.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهما كانا قد فرا من المناطق التي عرفت حرائق إجرامية للغابات.

وأشارت مصالح الدرك الوطني أن المشتبه فيهما أودعا الحبس المؤقت من طرف نيابة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، بتهمة الإنخراط في جماعة تخريبية الهدف منها إستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية الإشادة بالأعمال الإرهابية للتنظيم الإرهابي “ماك” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

مقالات ذات صلة
“لا بدّ من المحاربة الشرسة لخطاب الكراهية والعنصرية”

“لا بدّ من المحاربة الشرسة لخطاب الكراهية والعنصرية”

توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة: أجواء غائمة عبر أغلب الولايات

توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة: أجواء غائمة عبر أغلب الولايات

نقص السيولة

نقص السيولة

بالصور.. حالات اختناق وخسائر مادية في حرائق غابية بثلاث ولايات

بالصور.. حالات اختناق وخسائر مادية في حرائق غابية بثلاث ولايات

لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ مخطط الحكومة بالولايات!

لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ مخطط الحكومة بالولايات!

وزارة الدفاع: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 354 شخصا من جنسيات مختلفة  

وزارة الدفاع: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 354 شخصا من جنسيات مختلفة  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد