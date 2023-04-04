القبض على فتاة روسية اغتالت مدونا عسكريا شهيرا

قال محققون روس إنهم ألقوا القبض على امرأة يشتبه في قيامها بتفجير مدون حرب بارز في مقهى في سان بطرسبرج.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية إن “داريا تريبوفا” محتجزة للاشتباه في ضلوعها في تفجير تسبب في مقتل المدون الروسي الشهير فلادلينتاتارسكي.

وقالت وكالة “تاس” أن تريبوفا اقتربت من المدون العسكري، في مقهى يوم الأحد، وأعطته تمثالا كهدية،لكنه كان يحتوي على عبوة ناسفة أودت بحياته، بينما أصيب نحو 20 شخصا بجروح في الهجوم.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، فإن الشرطة تعقبت المتهمة،باستخدام كاميرات المراقبة، على الرغم من أنها قصت شعرها الأشقر الطويل لتغيير مظهرها وانتقلت إلى شقة أخرى في محاولة على ما يبدو للهروب.

وأشارت وزارة الداخلية أن تريبوفا(26 عاما)، ولدت في سانت بطرسبرغ وهي مواطنة روسية، تم العثور عليها مختبئة في شقة صديق لزوجها في سان بطرسبرج وكانت تخطط للهروب إلى أوزبكستان.

اتهمت السلطات الروسية وكالات المخابرات الأوكرانية، يوم الاثنين، بتدبير تفجير أسفر عن مقتل المدون العسكري الروسي، فيما لم ترد السلطات الأوكرانية بشكل مباشر على الاتهام.