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الجزائر

القبض على 3 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل

الشروق أونلاين
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القبض على 3 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء ، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على 3 إرهابيين كانوا ينشطون في منطقة الساحل.

وجاء في بيان للوزارة “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يوم أمس الأربعاء 05 أكتوبر 2022، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين كانوا ينشطون في منطقة الساحل. ويتعلق الأمر بـكل من العربي لادمي محمد، المكنى “طلحة”، ولنصاري عبد الله، المكنى “أسامة” والعربي لادمي على، المكنى صهيب”.

 كما تم خلال هذه العملية توقيف عنصر دعم وإسناد، ويتعلق الأمر بالمسمى ولد بكاي سيد أحمد، المكنى “زازا” بالإضافة إلى حجز سيارتين نفعيتين.

وتأتي هذه العملية لتؤكد، مرة أخرى، عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية.

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