القبض على 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بتيسمسيلت

تمكنت مفارز الجيش الوطني من إلقاء القبض على 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة إثر عملية نفذت بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تم استرجاع أسلحة وذخيرة على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت/ ن. ع. 2 والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 04 إرهابيين.

العملية نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي عين الدفلى وجاءت إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون.

ومكنت العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم وبندقية رشاشة (أف أم بي كا) وبندقيتين مضخيتين وبندقيتين نصف آليتين من نوع “سمينوف”

كما تم استرجاع 3 بنادق تكرارية وبندقيتي صيد ومسدسين آليين من نوع “كولت” و04 مخازين ذخيرة و09 قذائف هاون و1646 طلقة من مختلف العيارات و4 قنابل يدوية بالإضافة أغراض آخرى.