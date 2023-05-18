-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

القبض على 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بتيسمسيلت

الشروق أونلاين
  • 237
  • 0
القبض على 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بتيسمسيلت
أرشيف

تمكنت مفارز الجيش الوطني من إلقاء القبض على 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة إثر عملية نفذت بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تم استرجاع  أسلحة وذخيرة على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت/ ن. ع. 2 والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 04 إرهابيين.

العملية نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي عين الدفلى وجاءت إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون.

ومكنت العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم وبندقية رشاشة (أف أم بي كا) وبندقيتين مضخيتين وبندقيتين نصف آليتين من نوع “سمينوف”

كما تم استرجاع 3 بنادق تكرارية وبندقيتي صيد ومسدسين آليين من نوع “كولت” و04 مخازين ذخيرة و09 قذائف هاون و1646 طلقة من مختلف العيارات و4 قنابل يدوية بالإضافة أغراض آخرى.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالذهب واسترجاع أزيد من 330 مليار سنتيم

بالفيديو.. الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالذهب واسترجاع أزيد من 330 مليار سنتيم

ملياران و600 مليون لترميم مجسم القبة السماوية

ملياران و600 مليون لترميم مجسم القبة السماوية

أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل الكهربائية عبر فيسبوك

أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل الكهربائية عبر فيسبوك

العثور على جثة غريق بعد 11 يوما من البحث بالطارف

العثور على جثة غريق بعد 11 يوما من البحث بالطارف

هكذا ستتم برمجة الاختبارات في امتحان شهادة “البيام”

هكذا ستتم برمجة الاختبارات في امتحان شهادة “البيام”

أساتذة ونقابات يثمنون قرارات الرئيس تبون لصالح التعليم العالي

أساتذة ونقابات يثمنون قرارات الرئيس تبون لصالح التعليم العالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد