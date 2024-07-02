القبض على 5 إرهابيين في برج باجي مختار وتمنراست

ألقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي القبض على 5 إرهابيين ببرج باجي مختار وتمنراست، في عمليتين منفصلتين بين 20 و23 جوان الجاري.

حيث مكّنت العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري لتمنراست من توقيف 4 إرهابيين، وهم:

“إين أجنة أحمد” المدعو “أحمد التارقي”،

“فوغاس عبد الكريم” المدعو “بكة”،

“أبرزولغ موسى” المدعو “مشقي”

و”حاج عصمان بوجمعة” المدعو “جما”.

وينتمي هؤلاء الإرهابيون المقبوض عليهم للجماعات الناشطة في منطقة الساحل، حسب ما أوضحه البيان، وقد عثر بحوزتهم على:

رشاشين (02) خفيفين من نوع FMPK؛

أربعة مسدسات (04) رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛

سلسلتي (02) ذخيرة تحتوي على (139) طلقة عيار 7.62 54 x مم؛

ستة مخازن (06) ذخيرة تحتوي على (148) طلقة عيار 7.6239 x مم.

أما العملية الثانية التي نفذت على مستوى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار، فقد سمحت بتوقيف الإرهابي المبحوث عنه “بربوشي معطا مولان”.

“وتأتي هذه العمليات لتؤكد فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش، والجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان. قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب”، يضيف بيان وزارة الدفاع.