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الجزائر
حسب حصيلة لوزارة الدفاع

القبض على 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع واحد

الشروق أونلاين
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القبض على 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على 55 تاجر مخدرات، بالإضافة إلى إحباط محاولة إدخال 9 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني فقد “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (16) تاجر مخدرات وضبطت (09) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (39) تاجر مخدرات وحجز (5,55) كيلوغرام من الكيف المعالج و(28640) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

في سياق آخر، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (163) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) صيد وكمية من الذخيرة و(23) مركبة و(217) مولدا كهربائيا و(148) مطرقة ضغط و(08) أجهزة ىللكشف عن المعادن و(1905) كيس من خليط خام الذهب والحجارة وكذا متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (20) قنطارا من النفايات النحاسية و(23,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب”.

كما “أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجمارك ببرج بوعريريج شخصا (01) وضبطت بندقية (01) صيد وشاحنة محملة بـ(440000) خرطوشة فارغة خاصة ببنادق الصيد و(107490) وحدة من مادة التبغ، فيما تم حجز (03) مركبات محملة بـ(30000) علبة سجائر بورڤلة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (24157) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران”.

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