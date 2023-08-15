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رياضة

القبطان بلايلي ورحلة البحث عن الكنز المدفون (فيديو)

عمر سلامي
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القبطان بلايلي ورحلة البحث عن الكنز المدفون (فيديو)
ح.م
يوسف بلايلي

خرجت إدارة مولودية الجزائر عن المألوف، وقدمت النجم الجديد للفريق، الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطريقة مميزة.

ونشرت إدارة المولودية عبر حسابها على “تويتر” مقطع فيديو قدمت من خلاله بلايلي للجماهير.

وأرفقت مقطع الفيديو بعبارة: “هل أنتم مستعدون للرحلة؟، أبحر الرايس حميدو ذات يوم من مزغنة إلى الباهية دفاعا عن قلاعها، ومن وهران يبحر اليوم قبطان نحو إيكوزيوم بحثا عن الكنز المدفون”.

وجاء في مقطع الفيديو: “اليوم ترسل الباهية وهران قبطانا (بلايلي) في رحلة إلى مزغنة بحثا عن كيان (المولودية) لا مثيل له في المساهمة الثورية ولا في القاعدة الجماهيرية..”.

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