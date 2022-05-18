القدس لنا.. حقيقة القطعة النقدية الجديدة لبنك الجزائر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وزعم ناشروها أنها صدرت عن البنك المركزي الجزائري.
وتم تداول الصورة على نطاق واسع محليا وعربيا ورافقها تعليق “البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كتب في الأسفل (القدس لنا)” .
البنك المركزي الجزائري يصدر أول قطعة نقدية فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسما للمسجد الأقصى وقد كتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كتب في الأسفل (القدس لنا) . pic.twitter.com/OE3gKgXEwZ
— جفرا فلسطين (@palestine_jafra) May 18, 2022
والملاحظ أن الصورة المتداولة سبق وأن تم تداولها وبنفس التعليق في مارس 2018، كما تم تداولها في جوان 2019 كما عادت للظهور مرة أخرى في 2022 تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها القدس المحتلة.
شيئ جميل أن تكون القدس بين أعيننا دائما .العملة الجزائرية الجديدة مكتوب عليها القدس لنا 👍👍👍🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/SIUm3XzqUr
— زين العابدين قادري (@kadri_zine) March 1, 2018
ولم يصدر البنك المركزي الجزائر أي بيان حول طرح العملة النقدية الجديدة التي تم تداولها.
وكان البنك قد أصدر آخر بيان له بتاريخ 19 سبتمبر 2021، بإصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة 100 دينار جزائري تخلد ذكرى الثورة التحريرية ورموز تاريخنا، تحمل العملة الجديدة من فئة مائة دينار صورة المجاهد والشهيد “علي عمار” المدعو علي لابوانت الذي سقط في ميدان الشرف في 8 أكتوبر 1957.
اكتشفوا القطعة النقدية الجديدة ذات قيمة 100دج تحمل صورة الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت. رحم الله شهداء الحرية
Découvrez la nouvelle pièce de 100DA à l’effigie du Chahid Ali Amar dit Ali La Pointe. pic.twitter.com/03I5NVkHP2
— بنك الجزائر – Bank of Algeria (@bankofalgeria) September 19, 2021
وأوضح بيان البنك المنشور على موقعه الرسمي أن هذه القطعة المعدنية الجديدة هي الإصدار الثالث من السلسلة الجديدة للقطع المعدنية والأوراق النقدية، التي شهدت إنشاء، إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة 2000 دينار جزائري و قطعة نقدية معدنية ذات قيمة 200 دينار جزائري.
كما لم يصدر أي بيان عن وزارة المالية حول القطع النقدية التي تحمل صور المسجد الأقصى.
تحية تقدير وامتنان لبلد المليون ونصف المليون شهيدا جزائر الابطال الذي لطالما حمل اهله فلسطين وقضيتها في قلوبهم ورددوا الشعار الذي اطلقه الرئيس المرحوم هواري بومدين (انا مع فلسطين ظالمة او مظلومة)،فقد اصدر البنك المركزي الجزائري قطعه نقدية من فئة ٥٠٠ دينار تحمل صورة مسجدنا الاقصى. pic.twitter.com/ELz9mEuUMR
— الصحافي والكاتب عثمان بدر (@AlshafyBdr) May 18, 2022
والجدير بالذكر ان الأوراق والقطع النقدية في الجزائر تحمل رموزا تاريخية وأبطالا من التاريخ الجزائري والحديث عن إصدار يحمل صورة القدس الشريف هو نتاج عن التضامن الكبير والدعم غير المشروط الذي تحظى به فلسطين في الجزائر والمكانة الكبيرة للقدس الشريف والمسجد الأقصى، لكن لم يصدر عن بنك الجزائر ولا وزارة المالية أي تأكيد حول الصورة المتداولة.