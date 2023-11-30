القدس: مقتل 3 مستوطنين في عملية فدائية

قتل 3 مستوطنين وأصيب 7 آخرون بجروح، بينهم 4 بحالة خطيرة، في عملية فدائية قرب أحد مداخل مدينة القدس، الخميس.

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت صباح الخميس بإصابة 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار قرب محطة للحافلات بمستوطنة راموت في القدس، قبل الإعلان عن وفاة 3 منهم.

وبعد العملية الفدائية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا، كما شددت إجراءاتها العسكرية عند حاجز جبع شمال شرقي القدس، وعند مدخل بلدة حزما، ومدخل بلدة العيزرية، إضافة إلى إغلاق مدخل قرية صور باهر جنوب القدس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.