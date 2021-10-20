القذافي في تسجيل صوتي قبل مقتله.. الموت هو من يخافني

نشر مقربون من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الأربعاء، تسجيلا صوتيا له قبل ساعات من مقتله في الذكرى السنوية العاشرة للحدث.

وقال القذافي في آخر تسجيل صوتي له، “أقدم روحي فداء لكم جميعا أنا لا أخاف هذه الليلة من الموت ولم أكن أخاف الموت أبدا”.

كما قال القذافي في التسجيل “الموت هو من يخافني وأنا مقدم عليه بكل شجاعة وعليكم أن تفتخروا بي”.

كما أبلغ القذافي عائلته بأنه سيُقتل في هذا اليوم، وقال “أنه سيدافع عن نساء ليبيا ونساء العرب والإسلام”.

وأضاف “إن سقوط مدينتي طرابلس وسرت كان نتيجة خيانة وليس قضية سلاح”.

وشهدت ليبيا قبل عشر سنوات مقتل زعيمها السابق معمر القذافي بعد 42 عاما من حكم أطاحت به ثورة شعبية.

وكشف وقتها مقاتلون مناهضون للقذافي، مكان اختبائه في معقله في سرت في شمال البلاد، فاعتقلوه، قبل أن يعدم في اليوم نفسه ويعرض جثمانه أمام العامة.