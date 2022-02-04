القذافي لا يزال حيا.. الحارسة الشخصية للزعيم الليبي تفجر جدلا (فيديو)

ادعت الضابطة السابقة في طاقم حراسة العقيد الراحل معمر القذافي، عائشة الفيتوري، أن الزعيم الليبي لا يزال على قيد الحياة وإن الذي قتل هو أحد أقاربه.

وذكرت الفيتوري في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم، أن “القذافي لم يدخل إلى سرت بل الذي دخل هو شبيه له يدعى حميد أبومنيار القذافي، أما الزعيم فقد دخل إلى بني وليد ثم غادرها”.

وقالت: “سيدي القائد لم يدخل مدينة سرت، بل حميد أبومنيار القذافي، الذي شبه لهم أنه هو”.

وتابعت قائلة: “سيدي القائد دخل مدينة بني وليد (شمالا) ومن ثم غادرها”.

وسألها المحاور إن العقيد القذافي حين قامت الثورة كان في عامه السبعين ومن ثم فإنه حتى ولو لم يُقتل حينها فإنه من المفترض أن يكون الآن قد تجاوز التسعين، قالت “أطمئن الشعب بأن سيدي القائد بخير ويقود المقاومة وهو على رأس الزحف المقدس بقدرة الله”.

وقالت الفيتوري كدليل على صحة كلامها أن “أحد الضباط البارزين الذين انشقوا عن القذافي،لما سئل لماذا لم ترجع إلى ليبيا حتى الآن، قال لهم سأعود إذا أظهرتم لي حميد أبومنيار القذافي”، في إشارة منها إلى أن هذا الضابط يعلم أن الذي قتل هو حميد وليس الزعيم الليبي.