القرآن الكريم سر تفوقي!

صاحب العلامة الكاملة في "السانكيام" بأدرار

تحصل الطفل النجيب بن كاوى سيد علي عبد المحسن 11 سنة على معدل 10\10 في امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية.

وشاركت “الشروق” العائلة التي تسكن بحي قراوي وسط مدينة أدرار فرحتها، بحصول ابنها على التفوق، وهو الذي يطمح لمزيد من النجاحات، ويطمح أن يكون رائد فضاء.

وكشف سيد علي عن العوامل، التي تقف وراء ما حققه من نجاح، شاكرا الله عز وجل على توفيقه، ومعبرا عن امتنانه لوالديه اللذين تعبا وحرصا على توفير الجو الملائم للنجاح، ولم يغفل، في هذا المقام دور معلمته الأستاذة كنتاوي كل الطاقم الإداري والتربوي، في مدرسة العقيد لطفي بعاصمة الولاية.

وأضاف سيد علي أنه كان ينصرف في وقت فراغه إلى حفظ كتاب الله، وهو ما يعزو إليه الفضل فيما يتمتع به من فهم للدروس، وقوة في الحافظة، حيث كان يستقيظ مبكرا، ةعلى الساعة السادسة صباحا يباشر الدرس في المدرسة القرآنية التي تقع بجانب منزله، حيث يحفظ القرآن على يد الشيخ، على الطريقة التقليدية التي تعتمد على اللوح. وبعد فراغه من المدرسة القرآنية، يعود إلى المنزل على الساعة السابعة، فيرتب أغراضه ليذهب إلى المدرسة الابتدائية التي تبعد عن مسكنه بضع كيلومترات.

وبعد العودة من المدرسة، ينكب على المراجعة، وإنجاز واجباته اليومية وكان يستعين بوالدته كثيرا في حل ما أشكل عليه في فهم التمارين.

وقالت والدته السيدة ولد علي مريم انه كان يبكي عندما يصعب عليه حل تمرين من التمارين، فلا يهدأ له بال حتى يجد الحل، وكان قليل اللعب مع زملائه، حيث قالت “كان يقضي كل وقته منشغلا بالقرآن الكريم وهذا هو سر نجاحه، وأنا أوصي التلاميذ بالمداومة على حفظ القرآن فهو سبيل النجاح في الدنيا والآخرة”.

من جهته، ذكر والده بن كاوي الحاج محمد، أنه كان يرافق ابنه في دراسته ويعتبره زميلا له. وقال مدير المدرسة الشيخ بله عمر، أن نجاح سيد علي كان متوقعا، فمنذ السنة الأولى كان دائما الأول.