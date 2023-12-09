القرآن الكريم يتصدر الترند عبر منصة إكس.. ما القصة؟
تصدر القرآن الكريم الترند عبر منصة إكس، بسبب قيام نشطاء بتدشين عدة هاشتاغات متعلقة بنشره وعدم هجره وشرح معانيه، خاصة مع انتشار صور من غزة لموتى يحتضنون مصاحفهم وأحياء يتلونه فوق الأنقاض وتحت القصف، وأجانب يحاولون تدبر آياته.
A girl from the Al-Astal family was taken out from under the rubble this morning and she was clinging to her Qur’an. pic.twitter.com/llwNnKS3XI
— Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) December 9, 2023
واجتاحت لفظة “quran” منصة إكس بحوالي 40 ألف تغريدة في الجزائر، حيث دعا الكثيرون لقراءة صفحة من القرآن يوميا لتجنب هجره، مؤكدين على أنه ربيع القلوب ونور الصدور وشفاء النفوس والمنقذ من الضلال في زمن الفتن التي نعيشها.
The Quran is a cure pic.twitter.com/pLx90gtbbx
— Halal Nation © (@HalalNation_) December 5, 2023
صفحة من القرآن يومياً
كفيلة بأن تبعدك عن هجره
واتكفل انا بتنزيلها يوميا إن شاء الله
من الآية ٤٥ الى الآية ٥١ من سورة الشورى pic.twitter.com/iDNa8CRGGM
— صفحة من القرآن يوميا (@Holy_Quran4) December 9, 2023
ودشن مستخدمون لتويتر عدة هاشتاغات متعلقة بالقرآن الكريم على غرار: “#Quran، #قرآن_كريم، #بلغوا_عني_ولو_آية، #تلاوات_خاشعة”، وغيرها، مساهمة في نشر الدين الذي عرف استهدافا واسعا مؤخرا.
#Quran#قرآن_كريم#بلغوا_عني_ولو_آية#تلاوات_خاشعة pic.twitter.com/8UkXBH1VkK
— Gh (@GhadaAl31705081) December 8, 2023
ومع تأزم الأوضاع في قطاع غزة وتمادي الاحتلال في التنكيل بأهله الذين أظهروا صبرا لا مثيل له في تقبل قدرهم والتشبث بموقفهم الداعم للمقاومة التي تدافع عن أرضهم وعرضهم، انتشرت مقاطع فيديو لأجانب انتباهم الفضول نحو الإسلام وراحوا يحاولون تدبر القرآن لمعرفة سرّ تماسك الغزيين وصمودهم.
على رغم من الفرح الشديد
الذي شعرت فيه وانا اشاهد
فتيات اجنبيات اعتنقوا الاسلام
بسبب مايحدث في شعب #فلسطين
الا اني شعرت كذلك بالحزن على
بعض المسلمين الذين طبع على قلوبهم
فلا يصل الى قلوبهم هدى ولايخلص
اليها خير فهي لا تعي ولا تهتدي
لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم https://t.co/uv7zVuTM3Q
— 🇵🇸 💢 فيصل الهاجري 🔻🇰🇼 (@kuwaity_freedom) November 7, 2023
وتزامن تصدر القرآن الكريم للترند مع إقرار البرلمان الدانماركي، الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، سعيا لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.
البرلمان الدانماركي يقر قانونًا جديدًا يجرّم حرق المصحف الشريف
المزيد : https://t.co/uBKzfxQ58g#الدنمارك l #القران_الكريم pic.twitter.com/qTKpCyqovq
— علماء المسلمين (@iumsonline) December 9, 2023