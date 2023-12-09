القرآن الكريم يتصدر الترند عبر منصة إكس.. ما القصة؟

تصدر القرآن الكريم الترند عبر منصة إكس، بسبب قيام نشطاء بتدشين عدة هاشتاغات متعلقة بنشره وعدم هجره وشرح معانيه، خاصة مع انتشار صور من غزة لموتى يحتضنون مصاحفهم وأحياء يتلونه فوق الأنقاض وتحت القصف، وأجانب يحاولون تدبر آياته.

واجتاحت لفظة “quran” منصة إكس بحوالي 40 ألف تغريدة في الجزائر، حيث دعا الكثيرون لقراءة صفحة من القرآن يوميا لتجنب هجره، مؤكدين على أنه ربيع القلوب ونور الصدور وشفاء النفوس والمنقذ من الضلال في زمن الفتن التي نعيشها.

ودشن مستخدمون لتويتر عدة هاشتاغات متعلقة بالقرآن الكريم على غرار: “#Quran، #قرآن_كريم، #بلغوا_عني_ولو_آية، #تلاوات_خاشعة”، وغيرها، مساهمة في نشر الدين الذي عرف استهدافا واسعا مؤخرا.

ومع تأزم الأوضاع في قطاع غزة وتمادي الاحتلال في التنكيل بأهله الذين أظهروا صبرا لا مثيل له في تقبل قدرهم والتشبث بموقفهم الداعم للمقاومة التي تدافع عن أرضهم وعرضهم، انتشرت مقاطع فيديو لأجانب انتباهم الفضول نحو الإسلام وراحوا يحاولون تدبر القرآن لمعرفة سرّ تماسك الغزيين وصمودهم.

وتزامن تصدر القرآن الكريم للترند مع إقرار البرلمان الدانماركي، الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، سعيا لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.