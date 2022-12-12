القرض الشعبي يطلق خدمة اقتناء سكنات “حلال” بالتقسيط المريح

أطلق القرض الشعبي الجزائري خدمة اقتناء سكنات “حلال” بالتقسيط المريح، بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي.

وحدد بنك cpa كيفية وشروط الاستفادة من التمويل الإسلامي لشراء مسكن بصيغة المرابحة العقارية، حيث أوضح أن الزبون هو الذي يختار ما يريد ثم يقوم البنك بشرائه وإعادة بيعه له بهامش فائدة متفق عليه.

وأضاف أن حق الشراء مكفول لكل الأشخاص الحائزين على الجنسية الجزائرية، وتقل أعمارهم عن 70 عاما ولهم دخل ثابت ومنتظم “ّأزيد أو يساوي 40 ألف دينار جزائري”، ولا يتجاوز قسط التسديد نسبة الـ 30 بالمئة من الأجرة الشهرية.

بخصوص إجراءات القبول أو الرفض، أكد البنك على السرعة في معالجة الطلبات، وحدد فترة 8 أيام كأقصى حد، ليختار بعدها الزبون العقار الذي يريده ثم يتفق مع البنك على هامش الربح، وطريقة سداد الأقساط الشهرية التي قد تمتد لـ 30 عاما، وتكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ تعبئة التمويل على أن يكون دفع آخر قسط عند بلوغ سن 70 عامًا.

وبحسب ما هو مبين في الموقع الرسمي فإن سقف التمويل يصل إلى 90 ٪ من قيمة العقار، ففي حال اقتناء مسكن بمليار سنتيم مثلا يدفع الزبون 100 مليون سنتيم ويتكفل الصندوق بتسديد 900 مليون سنتيم، ويتم السداد خلال 30 سنة، بمعدل 30 ألف دينار شهريا.