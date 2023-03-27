القرض الشعبي يعلن عن قرض “حلال” لاقتناء سيارات ودراجات

طرح القرض الشعبي الوطني، قروضا “حلال” لاقتناء سيارات ودراجات نارية وفق صيغة المرابحة الإسلامية لفائدة المواطنين.

وأعلن القرض الشعبي الوطني عبر موقعه الرسمي، عن طرح صيغة المرابحة للسيارات الخاص بالأفراد

وقدم البنك شرحا لزبائنه حول هذه الصيغة مشيرا إلى أن المرابحة سيارة/دراجة نارية تمكنك الزبون من اقتناء سيارة أو دراجة نارية، جديدة من اختياره مصنعة أو مركبة في الجزائر، بتمويل مطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتابع البنك “لتجسيد هذا التمويل يتدخل القرض الشعبي الجزائري بصفة مشتري أول من البائع ليعيد بيعه للزبون مقابل هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقا.

جميع الأفراد من جنسية جزائرية والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- الأهلية القانونية

2- سن أقل من 70 سنة.

3- دخل شهري، منتظما ومستقرا يساوي 40000 دج على الأقل.

4- مبلغ التمويل:

وأوضح البنك أن تمويل المرابحة للسيارات سيتم وفقًا للشروط التالية:

1- يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 90 % كحد أقصى من سعر بيع السيارة.

2- تقدر المساهمة الشخصية للزبون بـ 10% كحد أدنى من سعر بيع السيارة

3- يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري (3.000.000دج) وهذا بناء على قدرة سداد الزبون المعني.

4- لا يجوز أن يتجاوز مبلغ القسط الشهري بأي حال من الأحوال 30٪ من صافي الدخل الشهري المستلم بانتظام.

5- مدة التمويل: فترة السداد تتراوح بين سنة (01) وخمس (05) سنوات.

6- رسوم دراسة الملف

تحدد تكاليف دراسة ملف التمويل وفقا للشروط العامة للبنك المعمول بها، يتم تحصيل هذه الرسوم بشكل مسبق ودفعة واحدة.

7- العمولات:

يتم اقتطاع العمولات البنكية الخاصة بالتمويل وتحتسب وفقًا للشروط العامة المعمول بها في البنك.