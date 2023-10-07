“القرعة أوقعتنا في مجموعة متوازنة”

مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة:

اعتبر مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة أن قرعة كاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي سحبت بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) أوقعت حامل اللقب في “مجموعة متوازنة” ستعرف إجراء بعض اللقاءات المحلية، وقال بن شيخة في تصريح للصفحة الرسمية لاتحاد الجزائر على موقع التواصل الاجتماعي: “أوقعتنا القرعة في مجموعة متوازنة تتخللها مباريات ديربي أمام الهلال الليبي بنغازي ومودرت فيوتشيرس المصري”.

وكانت القرعة التي جرت الجمعة قد وضعت اتحاد الجزائر في المجموعة الأولى رفقة كل من سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا) ومودرن فيوتشيرس (مصر) والهلال بنغازي (ليبيا).

وأضاف بن شيخة قائلا: “سنقوم بتنقل طويل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة نادي سوبر سبورت يونايتد”، وتوقع مدرب اتحاد الجزائر أن يواجه فريقه ندية كبيرة من المنافسين الثلاثة، مضيفا “مهمتنا لن تكون سهلة ولا نتوقع الحصول على أي هدية من أي منافس”. وأكد التقني الجزائري الذي قاد فريقه للتتويج القاري لأول مرة في تاريخه انه سيحسب ألف حساب لكل فريق سيواجهه في دور المجموعات، لأن بلوغ هذا الدور حسب رأيه دليل على أنهم يملكون إمكانات ولهذا يقول بن شيخة “علينا تسيير المنافسة مباراة بمباراة من اجل التأهل إلى دور ربع النهائي”.

يذكر أن أصحاب اللونين “الأحمر والأسود” قد تأهلوا إلى دور المجموعات على حساب الفتح الرباطي المغربي، حيث سجلوا نتيجة التعادل (1-1) في المغرب قبل اكتفائهم بتعادل سلبي (0-0) في وهران. وكان اتحاد الجزائر قد توج بكأس الكنفدرالية الإفريقية في شهر جوان الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني (ذهابا 2-1، إيابا: 0-1 وستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس الكوفدرالية 2023- 2024 يوم الأحد 26 نوفمبر المقبل. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة لدور ربع النهائي.

برنامج مجموعة اتحاد الجزائر:

الجولة الأولى( 26 نوفمبر):

نادي فيوتشر (مصر) – سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)

اتحاد الجزائر (الجزائر) – الهلال بنغازي (ليبيا)

الجولة الثانية (3 ديسمبر):

الهلال بنغازي (ليبيا) – نادي فيوتشر (مصر)

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) – اتحاد الجزائر (الجزائر)

الجولة الثالثة (10 ديسمبر):

اتحاد الجزائر (الجزائر) – نادي فيوتشر (مصر)

الهلال بنغازي (ليبيا)- سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)

الجولة الرابعة (20 ديسمبر):

نادي فيوتشر (مصر) – اتحاد الجزائر (الجزائر)

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)- الهلال بنغازي (ليبيا)

الجولة الخامسة (25 فيفري):

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) – نادي فيوتشر (مصر)

الهلال بنغازي (ليبيا) – اتحاد الجزائر (الجزائر)

الجولة السادسة (3 مارس):

نادي فيوتشر (مصر) – الهلال بنغازي (ليبيا)

اتحاد الجزائر (الجزائر)- سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأولان في المجموعة إلى دور ربع النهائي.