-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
في تصنيف لـ"تاست أطلس"

القرنطيطة الجزائرية الأولى على قائمة أكلات الشارع العالمية لهذا الشهر

الشروق أونلاين
  • 901
  • 0
القرنطيطة الجزائرية الأولى على قائمة أكلات الشارع العالمية لهذا الشهر
ويكيبيديا
قرنطيطة جزائرية

تصدرت القرنطيطة الجزائرية قائمة أفضل أكلات الشارع في العالم لشهر أفريل لهذا العام، في تصنيف “تاست أطلس” الذي نشره اليوم.

وأتت القرنطيطة الجزائرية أو الكارنتيكا، كما يسميها البعض، في المرتبة الأولى للترتيب الذي شمل 50 طبقا عالميا من أكلات الشارع.

والقرنطيطة هي أكلة شعبية جزائرية، تحضر أساسا من الحمص المطحون والماء والبيض ومع إضافة خليط من الجبن أو دونها، كما يفضل أكلها مع إضافة الكمون والهريسة، وكمية من الزيت والماء، وتؤكل مع الخبز أو بدونه.

ونظرا للذتها ولسهولة تحضيرها إضافة إلى سعرها الغير مكلف، تنتشر القرنطيطة في الأحياء الشعبية الجزائرية، وتعد الأكلة المفظلة للكثيرين.

للإشارة، “تاست أطلس” يعرف نفسه على أنه موسوعةٌ للنكهات، أطلسٌ عالميٌّ للأطباق التقليدية، والمكونات المحلية، والمطاعم الأصيلة. وقد صنف أكثر من 10,000 نوعٍ من الأطعمة والمشروبات، ولا يزال هناك عشرات الآلاف منها قيد البحث والدراسة.

مقالات ذات صلة
هل توقع مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير وفاة ترامب في هذا التاريخ؟

هل توقع مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير وفاة ترامب في هذا التاريخ؟

“بنات المحروسة” يتفوق على “معاوية”.. وسهيلة معلم أفضل ممثلة في الدراما العربية

“بنات المحروسة” يتفوق على “معاوية”.. وسهيلة معلم أفضل ممثلة في الدراما العربية

الأغواط.. ضخ كميات معتبرة من البطاطا والموز في الأسواق لكسر الأسعار

الأغواط.. ضخ كميات معتبرة من البطاطا والموز في الأسواق لكسر الأسعار

متابعة دقيقة لمراحل إنجاز فيلم “الأمير عبد القادر”

متابعة دقيقة لمراحل إنجاز فيلم “الأمير عبد القادر”

وقفة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعماً لغزة

وقفة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعماً لغزة

تحد من انتشار الإنفلونزا والهربس.. ماذا تعرف عن العلكة المضادة للفيروسات؟

تحد من انتشار الإنفلونزا والهربس.. ماذا تعرف عن العلكة المضادة للفيروسات؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد