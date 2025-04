القرنطيطة الجزائرية الأولى على قائمة أكلات الشارع العالمية لهذا الشهر

تصدرت القرنطيطة الجزائرية قائمة أفضل أكلات الشارع في العالم لشهر أفريل لهذا العام، في تصنيف “تاست أطلس” الذي نشره اليوم.

وأتت القرنطيطة الجزائرية أو الكارنتيكا، كما يسميها البعض، في المرتبة الأولى للترتيب الذي شمل 50 طبقا عالميا من أكلات الشارع.

والقرنطيطة هي أكلة شعبية جزائرية، تحضر أساسا من الحمص المطحون والماء والبيض ومع إضافة خليط من الجبن أو دونها، كما يفضل أكلها مع إضافة الكمون والهريسة، وكمية من الزيت والماء، وتؤكل مع الخبز أو بدونه.

ونظرا للذتها ولسهولة تحضيرها إضافة إلى سعرها الغير مكلف، تنتشر القرنطيطة في الأحياء الشعبية الجزائرية، وتعد الأكلة المفظلة للكثيرين.

للإشارة، “تاست أطلس” يعرف نفسه على أنه موسوعةٌ للنكهات، أطلسٌ عالميٌّ للأطباق التقليدية، والمكونات المحلية، والمطاعم الأصيلة. وقد صنف أكثر من 10,000 نوعٍ من الأطعمة والمشروبات، ولا يزال هناك عشرات الآلاف منها قيد البحث والدراسة.

Best Rated Street Food Dishes in the World: https://t.co/yZZkh3QE6W pic.twitter.com/QIz9cpo3U4

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 7, 2025