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اقتصاد
نحو تخفيض نسبة وهامش الربح.. وزير المالية يكشف:

القروض العقارية الإسلامية ستكون بنفس امتيازات التمويلات التقليدية

ك. ل
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القروض العقارية الإسلامية ستكون بنفس امتيازات التمويلات التقليدية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية، الموجّهة لتمويل اقتناء سكن نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص الذي عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية يهدف إلى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية، التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محدّدا مقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

من جهة أخرى، أكد الوزير في جوابه على سؤال حول المطالبة باعتماد ضريبة وحيدة بـ25 بالمائة على جميع الأنشطة الاقتصادية، أن سعي الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية بتنويع الأنظمة الجبائية المطبّقة التي تمس جل المكلفين بالضريبة يأتي امتثالا لمبدأ المساواة والتوزيع العادل في تحمّل العبء الضريبي.

وأضاف فايد في ذات الإطار أنه لا يمكن في الوقت الحالي اعتماد نسبة موحّدة للضريبة على أرباح الشركات، المطبّقة بنسبة 19 بالمائة للقطاع الإنتاجي و23 بالمائة للأشغال العمومية والبناء، لأن ذلك يعد “إجحافا في حق هذين القطاعين”.

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