-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية.. وزير المالية يكشف   

الشروق أونلاين
  • 267
  • 0
القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية.. وزير المالية يكشف   

قال وزير المالية لعزيز فايد إن القروض الممنوحة من قبل البنوك بلغت 10 آلاف مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها موجهة للاستثمار.

وأفاد فايد، السبت، في كلمته خلال يوم دراسي حول تمويل المشاريع الاستثمارية، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تسهيل عملية تمويل المشاريع وتنويعها من ضمنها الصيرفة الإسلامية.

وأشار المتحدث إلى أن تمويل الاقتصاد الوطني للقروض الممنوحة بلغت 10 آلاف مليار دينار جزائري.،70 بالمئة موجهة للاستثمار

وأكد الوزير أنه بات من الضروري الاعتماد على الدراسات قبل تمويل المشاريع، تقدير وتحليل العوائد للمشروع المطلوب تمويله.

وأوضح أن منح العقار بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.

مقالات ذات صلة
 شريف بن حبيلس رئيسا للمنظمة الإفريقية للتأمينات

 شريف بن حبيلس رئيسا للمنظمة الإفريقية للتأمينات

عرقاب يشارك في مؤتمر “أوبك” بفيينا هذا السبت

عرقاب يشارك في مؤتمر “أوبك” بفيينا هذا السبت

بالتفاصيل : هذه مشاريع الجزائر الكبرى الـ 5 في إفريقيا

بالتفاصيل : هذه مشاريع الجزائر الكبرى الـ 5 في إفريقيا

وضع أموال التجارة الالكترونية تحت مجهر الرقابة

وضع أموال التجارة الالكترونية تحت مجهر الرقابة

“إستعدوا لولوج الأسواق الإفريقية.. فمنتجاتنا الأكثر تنافسية”

“إستعدوا لولوج الأسواق الإفريقية.. فمنتجاتنا الأكثر تنافسية”

ابتداء من 1 جويلية.. تغيير جذري في نمط تسيير مديرية الضرائب

ابتداء من 1 جويلية.. تغيير جذري في نمط تسيير مديرية الضرائب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد