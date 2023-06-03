القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية.. وزير المالية يكشف   

قال وزير المالية لعزيز فايد إن القروض الممنوحة من قبل البنوك بلغت 10 آلاف مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها موجهة للاستثمار.

وأفاد فايد، السبت، في كلمته خلال يوم دراسي حول تمويل المشاريع الاستثمارية، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تسهيل عملية تمويل المشاريع وتنويعها من ضمنها الصيرفة الإسلامية.

وأشار المتحدث إلى أن تمويل الاقتصاد الوطني للقروض الممنوحة بلغت 10 آلاف مليار دينار جزائري.،70 بالمئة موجهة للاستثمار

وأكد الوزير أنه بات من الضروري الاعتماد على الدراسات قبل تمويل المشاريع، تقدير وتحليل العوائد للمشروع المطلوب تمويله.

وأوضح أن منح العقار بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.