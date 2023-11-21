القسام تبث مشاهد جديدة من عملياتها ضد الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

مشاهد بثتها كتائب القسام لما قالت إنها معارك دائرة بين مقاتليها وقوات الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/dipkeWm2ji — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 21, 2023

وقالت كتائب عز الدين القسام، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، فيما “أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي”.