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القسام تبث مشاهد جديدة من عملياتها ضد الاحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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القسام تبث مشاهد جديدة من عملياتها ضد الاحتلال (فيديو)
جانب من مشاهد عملية جحر الديك لكتائب القسام

نشرت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وقالت كتائب عز الدين القسام، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، فيما “أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي”.

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