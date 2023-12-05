-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

القسام: تدمير 24 آلية للاحتلال وتفجير حقل ألغام بجنوده

الشروق أونلاين
  • 215
  • 0
القسام: تدمير 24 آلية للاحتلال وتفجير حقل ألغام بجنوده
ح.م
كتائب عز الدين القسام

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في خان يونس. 

وقالت القسام في بيان لها عبر قناتها الرسمية على “التليغرام” الثلاثاء، أنهم “أوقعوا 8 جنود قنصا بين قتيل وجريح”.

وأشارت كتائب القسام إلى “أنهم استهدفوا 18 جنديا بهجوم مباشر بمحاور القتال في خان يونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى”.

كما قامت القسام “بقصف حشود عسكرية في محاور التوغل بخان يونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى”.

من جهته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية وإلى 408 منذ 7 أكتوبر”.

مقالات ذات صلة
هذا عدد جنود الاحتلال الذين تلقوا مساعدة الطب النفسي

هذا عدد جنود الاحتلال الذين تلقوا مساعدة الطب النفسي

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

“لا يوجد مكان آمن في غزة” يقول فولكر تورك

“لا يوجد مكان آمن في غزة” يقول فولكر تورك

توسيع الصهاينة للعمليات العسكرية قد يؤدي لأمور يستحيل التعامل معها

توسيع الصهاينة للعمليات العسكرية قد يؤدي لأمور يستحيل التعامل معها

الخطوط الأميركية تطلب من راكب خلع سترة مكتوب عليها “فلسطين”

الخطوط الأميركية تطلب من راكب خلع سترة مكتوب عليها “فلسطين”

الصحة العالمية: “مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”

الصحة العالمية: “مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد