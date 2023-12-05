القسام: تدمير 24 آلية للاحتلال وتفجير حقل ألغام بجنوده

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في خان يونس.

وقالت القسام في بيان لها عبر قناتها الرسمية على “التليغرام” الثلاثاء، أنهم “أوقعوا 8 جنود قنصا بين قتيل وجريح”.

وأشارت كتائب القسام إلى “أنهم استهدفوا 18 جنديا بهجوم مباشر بمحاور القتال في خان يونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى”.

كما قامت القسام “بقصف حشود عسكرية في محاور التوغل بخان يونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى”.

من جهته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية وإلى 408 منذ 7 أكتوبر”.