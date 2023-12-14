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القسام تدمّر 72 آلية عسكرية وتقتل 36 جنديا صهيونيا

الشروق أونلاين
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القسام تدمّر 72 آلية عسكرية وتقتل 36 جنديا صهيونيا
ح. م
مجاهدو كتائب القسام.
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