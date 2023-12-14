القسام تدمّر 72 آلية عسكرية وتقتل 36 جنديا صهيونيا

تمكنت كتائب عز الدين القسام من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا وقتل 36 جنديا صهيونيا وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، هذا خلال الـثلاثة أيام الأخيرة.

وحسب ما أفاد به مساء اليوم، الخميس 14 ديسمبر، الناطق العسكري باسم الكتائب “أبو عبيدة”، استهدف مجاهدو القسام “القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم”.

كما استهدفوا أيضا، يضيف الناطق العسكري “مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.”