القسام تستعد لتسليم جثتي أسيرين للاحتلال.. وهذه التفاصيل

الشروق أونلاين
أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنها ستسلم جثتي أسيرين للاحتلال عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وأفادت القسام بانتشال جثتي أسيرين خلال عمليات البحث التي جرت في موقعين مختلفين وسط وجنوب قطاع غزة، حيث جاء في بيان لها أنها “انتشلت جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ، خلال عمليات البحث”.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن جثة أميرام كوبر، تم انتشالها من نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة، في حين تم انتشال جثة ساهر باروخ، من تحت أنقاض منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأجرت الحركة عمليات بحث في أربع مواقع مختلفة من قطاع غزة، بمشاركة فرق تابعة للجنة المصرية، بعد سماح الاحتلال بإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لتسريع وتيرة عمليات البحث عن جثث الأسرى.

ويأتي هذا التسليم ضمن المرحلة الجارية من الصفقة التي شملت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن أسرى وجثامين تحتجزها في قطاع غزة، في ظل وساطة دولية وإقليمية لرعاية تنفيذ بنود الاتفاق.

وسلّمت القسام خلال الأيام الماضية عددا من جثامين جنود الاحتلال الذين قتلوا خلال الحرب، بعد العثور عليهم في مناطق الاشتباك أو داخل الأنفاق، ما يعكس التزام المقاومة بتنفيذ بنود الاتفاق، مقابل تسجيل خروقات كثيرة من طرف جيش الاحتلال.

