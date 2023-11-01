-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

القسام تعلن مقتل 7 من المحتجزين لديها في مجزرة جباليا

الشروق أونلاين
  • 102
  • 0
القسام تعلن مقتل 7 من المحتجزين لديها في مجزرة جباليا

أعلنت كتائب القسام مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.

وأضاف “القسام” في بيان ، عبر منصة “تلغرام، الأربعاء، أن “من بين المحتجزين القتلى 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.

وقصفت قوات الاحتلال بـ 6 قنابل أميركية تجمعًا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية.

وأكد أن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.

مقالات ذات صلة
جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

المقاومة تجبر قوات الاحتلال المتقدمة على التراجع بغزة (فيديو)

المقاومة تجبر قوات الاحتلال المتقدمة على التراجع بغزة (فيديو)

الأمم المتّحدة : الأونروا تؤوي أكثر من 672 ألف نازح فلسطيني في غزّة

الأمم المتّحدة : الأونروا تؤوي أكثر من 672 ألف نازح فلسطيني في غزّة

أمريكا تنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط

أمريكا تنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط

18 ألف طن من المتفجرات على غزة!

18 ألف طن من المتفجرات على غزة!

بغارة جوية.. جيش الاحتلال يزعم مقتل أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر

بغارة جوية.. جيش الاحتلال يزعم مقتل أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد