القسام تعلن مقتل 7 من المحتجزين لديها في مجزرة جباليا

أعلنت كتائب القسام مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.

وأضاف “القسام” في بيان ، عبر منصة “تلغرام، الأربعاء، أن “من بين المحتجزين القتلى 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.

وقصفت قوات الاحتلال بـ 6 قنابل أميركية تجمعًا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية.

وأكد أن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.