القسام تكشف تفاصيل الهدنة المؤقتة بغزة

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن تفاصيل الهدنة الإنسانية بغزة، التي تدخل حيز التنفيذ بدايةً من يوم غدٍ الجمعة، على الساعة السابعة صباحا لمدة 4 أيام.

وقالت القسام في بيان توضيحي “تسري التهدئة لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة”.

أهم ما جاء في بيان كتائب القسام:

توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً إلى الــ 4 مساءً في مدينة غزة والشمال.

يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.

إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم “يتوقعون من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك”.