القسام تُحاصر نتنياهو.. بث مصور لشهادة جندي أسير يفضح عجز الاحتلال

بثّت كتائب القسام، مقطعًا مصورًا جديدًا، مساء الإثنين، يُظهر جندي أسير في غزة وهو يوجّه انتقادات لاذعة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تخلى عنهم.

وكتبت القسام على المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تلغرام: “الأسير آلون أوهل، بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم”.

ألون أوهل البالغ 24 عاما، جندي بجيش الاحتلال من أصول ألمانية، تم أسره في قطاع غزة خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.

ويشير الفيديو، الذي يُعتبر رسالة قوية من قلب الأسر، إلى معاناة الجنود الأسرى وطريقة تخلّي حكومة الاحتلال عنهم، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والإعلامية داخل الكيان على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل وإنقاذ حياة الأسرى.

يقول الجندي آلون أوهل في رسالته: “هل لا يزال أحد يصدق نتنياهو؟!.. هو ومن معه يريدون قتلنا، مصيرنا قد تحدد وهذه أيامنا الأخيرة، وقد تحولنا إلى عبء على حكومة نتنياهو”.

وطالب الأسير، المبعوث الأمريكي “ويتكوف” بعدم مساندة نتنياهو، والضغط عليه لوقف سياسة قتل الأسرى، كما ناشد عائلته ومجتمع الداخل المحتل بمواصلة التظاهر للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ حياتهم.

ويأتي نشر هذا المقطع في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل كيان الاحتلال، مع انطلاق العملية العسكرية على غزة، وتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف العدوان.

وكانت القسام قد نشرت في الخامس من سبتمبر تسجيلا مصورا ظهر فيه الأسيران غاي غلبوع دلال وآلون أوهل، لتؤكد بذلك على فشل منظومة الاحتلال في استعادة جنوده، وعلى أن ملف الأسرى ما يزال ورقة قوة بيد المقاومة.

يذكر أن كتائب القسام نشرت منذ أيام صورة جماعية للأسرى الصهيانة الذين ما زالوا محتجزين لديها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وقالت تعليقا عليه: “بسبب تعنّت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة”.