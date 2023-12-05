القسم الثاني.. تحديد تاريخ انتهاء مرحلة الذهاب

أنصار القبة يحلمون بِعودة الرائد إلى حظيرة النخبة، بعد أن غادرها عند نهاية موسم 2008-2009.

كشفت رابطة الكرة لِقسم الهواة، الثلاثاء، عن تاريخ انتهاء مرحلة الذهاب من عمر بطولة القسم الثاني.

وتُجرى الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب لِبطولة القسم الثاني، في الـ 26 من جانفي المقبل.

ولُعبت لِحدّ الآن 7 جولات، في فوجَي بطولة القسم الثاني. بينما تُقام فعّاليات الجولة الثامنة الجمعة المقبلة.

ويتصدّر أولمبي أقبو لائحة ترتيب فوج “وسط- شرق” بِرصيد 16 نقطة، مُتقدّما عن المُطاردَين اتحاد خميس الخشنة ومولودية باتنة بِفارق نقطتَين. وفي فوج “وسط- غرب”، يتزعّم جدول الترتيب ترجي مستغانم بِرصيد 17 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف رائد القبة بِفارق نقطة واحدة.

ويُبرز الجدول التالي تواريخ الجولات المتبقّية من مرحلة الذهاب (إضغط هنا).