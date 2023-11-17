القسّام ترد بالدّليل على نتانياهو حول وجود أسرى في المستشفيات

نفت كتائب القاسم ادعاءات نتانياهو لذي قال أن "مؤشرات قوية" كانت بحوزة الإحتلال بشأن وجود أسرى تحتجزهم حماس في مجمع الشفاء الطبي.

نفت كتائب عز الدين القاسم ادعاءات رئيس الوزراء الصهيوني، بنيمين نتانياهو، الذي قال أمس الخميس، 16 نوفمبر، أن “مؤشرات قوية” كانت بحوزة الإحتلال بشأن وجود أسرى تحتجزهم حماس في مجمع الشفاء الطبي.

كتائب القسام ردت اليوم في بيان مقتضب أين كذّبت ادعاءات نتانياهو، وقالت “رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم”.

وأضافت في بيانها أن ذلك “حصل مؤخراً مع المحتجز “آريه زالمن زدمانوفتش” بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.” القسام نشرت بعد هذا البيان فيديو يوثق تلقي الأسير الإسرائيلي للعلاج وهذا قبل وفاته.

وقد حاول نتانياهو تبرير اقتحام قوات الإحتلال لمستشفى الشفاء بـ”مؤشرات قوية” حسبه بوجود أسرى في المستشفى، لكنه قال أنهم لم يعثروا على شيء بعد اقتحامه.