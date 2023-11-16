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القسّام تعلن عن تدمير 21 آلية صهيونية

الشروق أونلاين
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القسّام تعلن عن تدمير 21 آلية صهيونية
كتائب القسام
أعلنت كتائب القسام أن قواتها تمكنت اليوم، الخميس 16 نوفمبر، من تدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

أعلنت كتائب عز الدين القسام أن قواتها تمكنت اليوم، الخميس 16 نوفمبر، من تدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

كما أفادت أنها استهدفت صباح اليوم، “5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف “الياسين 105″ ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع وولف، والآخر من نوع ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر”.

أما في بيت حانون، كتائب عز الدين القسام قالت أنها أجهزت “على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة “ياسين TBG” مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح.”

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