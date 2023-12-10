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القسام: دمرنا 44 آلية وقتلنا 40 جنديا صهيونيا خلال 48 ساعة

الشروق أونلاين
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القسام: دمرنا 44 آلية وقتلنا 40 جنديا صهيونيا خلال 48 ساعة
أرشيف/ح. م

قالت كتائب القسام في بيان نشرته مساء اليوم، الأحد 10 ديسمبر، أن مقاوميها تمكنوا من تدمير 44 آلية عسكرية “كليًا أو جزئيًا” في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وقتلوا 40 جندياً مع إيقاع عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

هذه الحصيلة، حسب الكتائب، كانت على إثر “استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.”

وقد أعلن الناطق العسكري للكتائب، أبو عبيدة، في وقت سابق مساء اليوم، عن تدمير الكتائب 180 آلية عسكرية للإحتلال في العشرة أيام الأخيرة.

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