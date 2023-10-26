-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

القصف الصهيوني على غزة قتل 50 أسيرا إسرائيليا

الشروق أونلاين
  • 1516
  • 0
القصف الصهيوني على غزة قتل 50 أسيرا إسرائيليا
ح. م
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن عدد الأسرى المحتجزين لديها والذين قتلوا في الغارات الإصهيونية على قطاع غزة بلغ 50 قتيلا.

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن عدد الأسرى المحتجزين لديها والذين قتلوا في الغارات الإصهيونية على قطاع غزة بلغ 50 قتيلا.

فكتبت الكتائب في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر “كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.”

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الكيان الصهيوني يستمر في قصف القطاع وقتل المدنيين، فقد أطلقت كتائب القسام سراح أربعة معتقلات لأسباب إنسانية، وقد قال الناطق العسكري في الكتائب أن الإحتلال رفض استلام معتقلتين وقال أنه “يهمل أسراه“.

مقالات ذات صلة
لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

لقاء ثلاثي بين “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد” لبحث مواجهة العدوان على غزة

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

نيويورك تايمز: الصاروخ الذي استهدف مستشفى المعمداني لم يطلق من غزة (فيديو)

نيويورك تايمز: الصاروخ الذي استهدف مستشفى المعمداني لم يطلق من غزة (فيديو)

توافق جزائري أردني على ضرورة الضغط لوقف العدوان على غزة

توافق جزائري أردني على ضرورة الضغط لوقف العدوان على غزة

الحرب الصهيوامبريالية على غزة محاولة لبعث مخطط الشرق الأوسط الجديد

الحرب الصهيوامبريالية على غزة محاولة لبعث مخطط الشرق الأوسط الجديد

وزير الخارجية: الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني لم تولّد إلا مزيدا من التقتيل والتدمير (فيديو)

وزير الخارجية: الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني لم تولّد إلا مزيدا من التقتيل والتدمير (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد