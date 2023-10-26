القصف الصهيوني على غزة قتل 50 أسيرا إسرائيليا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن عدد الأسرى المحتجزين لديها والذين قتلوا في الغارات الإصهيونية على قطاع غزة بلغ 50 قتيلا.

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن عدد الأسرى المحتجزين لديها والذين قتلوا في الغارات الإصهيونية على قطاع غزة بلغ 50 قتيلا.

فكتبت الكتائب في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر “كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.”

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الكيان الصهيوني يستمر في قصف القطاع وقتل المدنيين، فقد أطلقت كتائب القسام سراح أربعة معتقلات لأسباب إنسانية، وقد قال الناطق العسكري في الكتائب أن الإحتلال رفض استلام معتقلتين وقال أنه “يهمل أسراه“.