القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)

ردا على معلومات مغلوطة نشرها إعلام المخزن

نفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ما نسبه اعلام النظام المغربي لرئيس بعثة مينورسو بالصحراء الغربية حول غارة استهدفت قافلة لجبهة بوليساريو، وذلك بعد الهجوم الجوي على شاحنات تجار على الحدود الموريتانية الصحراوية.

وأكد نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، في بيان تلاه في المؤتمر الصحافي اليومي، “لقد تلقينا توضيحا من بعثة حفظ السلام التابعة لنا في الصحراء الغربية، المينورسو، بشأن عدد من التقارير في وسائل الإعلام المغربية التي تشير إلى أن الممثل الخاص ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، ذكر أن غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل الأسلحة. والممثل الخاص لم يقل ذلك”.

وتابع البيان: “تمكنت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من زيارة موقع الهجوم المزعوم في 13 أفريل ووجدت ثلاث مركبات – شاحنتين ومركبة خفيفة – يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو. ولم تستطع بعثة الأمم المتحدة للتفتيش فى الصحراء الغربية تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث. وقد أُبلغ مجلس الأمن بهذه المعلومات على النحو الواجب في 20 أفريل”.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترد فيها الأمم المتحدة على اعلام النظام المغربي، حيث كان المتحدث الرسمي ستيفان دوجريك قد نفى يوم 21 أفريل ما نسب إلى الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، من إشادته بالموقف الإسباني الذي أيد مؤخراً مبادرة المغرب بمنح الحكم الذاتي للشعب الصحراوي. وجاء في البيان الذي تلاه السيد دوجريك أن لديه توضيحاً يضيفه مرة أخرى على ما تم الإبلاغ عنه بشأن مقال زعم أن دي مستورا أشاد فيه بالموقف الإسباني الأخير من النزاع في الصحراء الغربية.

وقال دوجريك: “سأكرر مرة أخرى ما قلته من قبل، بأن أي بيان حول موقف السيد دي ميستورا أو أنشطته التي لم تصدر عنه أو عن مكتبي هي في كثير من الأحيان تشويه للحقائق”.

وأضاف: “فيما يتعلق بمضمون الإعلان الإسباني، في الشهر الماضي، كما أشرنا في ذلك الوقت، فقد أحيط المبعوث الشخصي للأمين العام علما بدعم إسبانيا، والذي تم تأكيده مراراً، لعملية تسيرها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2602 ( 2021) أحدث تلك القرارات”.

نواكشوط تؤكد مقتل موريتانيين في القصف المغربي

ويوم 13 أفريل 2022، أعلنت السلطات الموريتانية الأربعاء، مقتل 3 من مواطنيها في القصف المغربي الذي استهدف قبل أيام تجارا على حدودها مع الصحراء الغربية.

وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي، مقتل مواطنين موريتانيين خلال الحادث، مردفا أن الحكومة تترحم عليهم، وتتقدم بالتعزية لأسرهم.

وشدد ولد أييه على أن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية، في إشارة إلى وقوعه داخل أراضي الجمهورية العربية الصحراوية.

وسابقا نقلت وسائل إعلام صحراوية، أن طائرة مسيرة مغربية استهدفت فجر الأحد قافلة شاحنات قرب الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

الجزائر تدين اغتيال مدنيين من قبل المغرب

وأدانت الجزائر بشدة، الثلاثاء، عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء راح ضحيتها رعايا ثلاث دول.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، كما تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

وأضاف البيان “إن الإمعان في التعدي على المدنيين، من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم”.

بالمقابل تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة.

وأشار البيان “أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لـلأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي”.