القضاء الإسباني يبرئ مدرب ريال مدريد

برأ القضاء الإسبانى، مدرب ريال مدريد الإيطالى، كارلو أنشيلوتى، من قضية التهرب الضريبي خلال عام 2015.

وأكد الإعلامي خوسيه فيليكس دياز من صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تم التوصل إلى تسوية مع أنشيلوتي فيما يتعلق بضرائب عام 2015، حيث تمت إسقاطها عنه بسبب تواجده في بريطانيا في ذلك الوقت، كما أن المدرب دفع بالفعل الضرائب المتوجبة عليه عن عام 2014.

🚨 خوسيه فيليكس دياز (ماركا) | القاضي برأ أنشيلوتي من المخالفة الضريبية لعام 2015. – المدرب الايطالي دفع بالفعل الضرائب المتوجبة عليه عن عام 2014. – القاضي يتفق مع أنشيلوتي فيما يتعلق بضرائب عام 2015، كما إعتُبر، خلافًا لما ذكرته وزارة المال، فإن بريطانيا كانت محل الإقامة… pic.twitter.com/195mJDKwLg — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 12, 2023

وأدانت المحكمة في وقت سابق أنشيلوتي بـ1.4 مليون يورو لمصلحة الضرائب ناتجة عن ارتكابه لجريمتين ضريبيتين في فترته الأولى، لكن تم إسقاط تلك التهم بعد التأكد من دفع تلك الضرائب في إنجلترا بعدما سبق له العيش هناك خلال الفترة بين 2011 و2015 قبل أن يعود مجددًا لتدريب إيفرتون في 2019.