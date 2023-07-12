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رياضة

القضاء الإسباني يبرئ مدرب ريال مدريد

عمر سلامي
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القضاء الإسباني يبرئ مدرب ريال مدريد
ح.م
كارلو أنشيلوتي

برأ القضاء الإسبانى، مدرب ريال مدريد الإيطالى، كارلو أنشيلوتى، من قضية التهرب الضريبي خلال عام 2015.

وأكد الإعلامي خوسيه فيليكس دياز من صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تم التوصل إلى تسوية مع أنشيلوتي فيما يتعلق بضرائب عام 2015، حيث تمت إسقاطها عنه بسبب تواجده في بريطانيا في ذلك الوقت، كما أن المدرب دفع بالفعل الضرائب المتوجبة عليه عن عام 2014.

وأدانت المحكمة في وقت سابق أنشيلوتي بـ1.4 مليون يورو لمصلحة الضرائب ناتجة عن ارتكابه لجريمتين ضريبيتين في فترته الأولى، لكن تم إسقاط تلك التهم بعد التأكد من دفع تلك الضرائب في إنجلترا بعدما سبق له العيش هناك خلال الفترة بين 2011 و2015 قبل أن يعود مجددًا لتدريب إيفرتون في 2019.

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