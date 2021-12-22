القضاء الإسباني يدين جزائريا بخمس سنوات نافذة

بتهمة تهريبه 11 مهاجرا غير شرعي

أدانت العدالة الإسبانية جزائريا بعقوبة خمس سنوات، لنقله 11 مهاجرا غير شرعي من الجزائر، نحو إسبانيا، على متن زورق. وثبتت محكمة العدل العليا في إسبانيا بمقاطعة الأندلس حكما بالسجن خمس سنوات على الجزائري الذي اتهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين على متن قارب من وهران باتجاه التراب الإسباني.

المتهم عوقب بسبب تهريبه 11 شخصا على متن قارب، وكذا محاولته الهروب من حراس السواحل الاسبانية، في مناورة وصفتها مصالح العدالة الإسبانية بالخطيرة، وكان يمكن أن تؤدي إلى تعريض حياة أشخاص للخطر.

ورفضت محكمة العدل العليا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، طعنا تقدم به دفاع المتهم، لنقض حكم صدر على مستوى محكمة “ألميريا” التابعة للمقاطعة ذاتها، وذلك بعد ما كيفت التهمة على أنها تهديد لحياة أشخاص أجانب.

واتهمت المحكمة الشخص المدان بأنه حاول الثراء بطريقة غير قانونية، من خلال نقله أشخاص بطريقة غير قانونية مقابل أموال، من سواحل وهران بغرب البلاد في 17 يناير 2021، إلى السواحل الإسبانية، على متن قارب من نوع “باتيرا”، طوله 5.5 وعرضه 1.8 متر.

ووصل القارب إلى البر الإسباني، وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا في اليوم الموالي، ولما اعترضه زورق تابع للحماية المدنية الإسبانية، نفذ مناورات خطيرة وبسرعة فائقة هروبا من المطاردة، بشكل عرض حياة الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق للخطر.

واتهمت العدالة الإسبانية قائد الزورق، بعدم توفير شروط السلامة للأشخاص الذين كانوا على متن المركب، الأمر اعتبر مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون الإسباني، فضلا عن كون القارب لا يتوفر على سترات واقية، ولا يتسع لـ12 شخصا، فضلا عن طول المسافة التي قطعها والتي امتدت على طول 100 ميل، وهي مسافة كبيرة مقارنة بإمكانية الزورق الذي أقل الأشخاص المهاجرين بطريقة غير قانونية.