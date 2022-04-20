حكم محتمل بالسجن 175 سنة

تم القبض على الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا في ملحمة قانونية طويلة، وهو مطلوب من العدالة الأمريكية، التي تريد محاكمته لنشره أكثر من 700000 وثيقة سرية، بداية من عام 2010، وهي وثائق تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، ولا سيما في العراق وأفغانستان.

ويواجه جوليان أسانج، الذي يُحاكم بموجب قانون مكافحة التجسس الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى 175 عامًا سجنا نافذا.

وكان أسانج معتقلا في سجن شديد الحراسة قرب لندن، إثر توقيفه في أفريل 2019، بعد أن أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور بلندن حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة.

قضية محاكمة مؤسس ويكيليكس نددت بها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها هجومًا خطيرًا على حرية الصحافة.