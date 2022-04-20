وكان أسانج معتقلا في سجن شديد الحراسة قرب لندن، إثر توقيفه في أفريل 2019، بعد أن أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور بلندن حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة.