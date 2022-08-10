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رياضة

القضاء البريطاني يستدعي محرز

علي بهلولي
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القضاء البريطاني يستدعي محرز

ذُكر اسم قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الأربعاء، في محكمة بِمدينة تشستر الإنجليزية.

وعالج قضاء مدينة تشستر قضية الدولي الفرنسي ومدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا بنيامين ميندي، التي لها صلة بِتهم تورّط هذا اللاعب في عدّة فضائح أخلاقية، يتراوح تاريخها ما بين أكتوبر 2018 وصيف 2020.

وردّدت هيئة المُحلّفين أسماء رياض محرز وكايل ووكر ورحيم سترلينغ وجون ستونز وجاك غريليش، وهم لاعبون يرتدون حاليا زيّ نادي مانشستر سيتي، أو سبق لهم تمثيل ألوان بطل إنجلترا.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، الأربعاء، إن هؤلاء اللاعبين الخمسة، سيستدعيهم قضاء مدينة تشيستر في الأيّام القليلة المقبلة، وقدّرت أن يكون ذلك الإثنين القادم، للاستماع إليهم كشهود.

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