القضاء التونسي يدين أميرة بوراوي بالسجن 3 أشهر

حكم القضاء التونسي بإدانة المدعوة أميرة بوراوي بعقوبة 3 أشهر سجنا، عن تهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، الجمعة، إن “محكمة الناحية بتونس أصدرت حكما غيابيا قضى بالسجن مدته ثلاثة أشهر في حق الجزائرية أميرة بوراوي وذلك عن تهمة اجتياز الحدود خلسة”.

وأورد ذات المصدر “جدير بالتذكير بأن بوراوي حضرت أمام محكمة الناحية بتونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة، لاحقا، إلا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا بمدة ثلاثة أشهر”.

وفي السياق، كان قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة أصدر أمرا بإيداع أربعة متهمين في قضية مغادرة بوراوي التراب الوطني إلى تونس بطريقة غير شرعية، رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية أنّ التحريات أسفرت عن “خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها”.

وتابع البيان أنه “بتاريخ 2023/02/19 تم تقديم خمسة أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة”.