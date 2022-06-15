القضاء السويسري يُطالب بِسجن بلاتر وبلاتيني

طلب مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، عقوبة السجن لمدّة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ضد الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق لـ “الفيفا” السويسري جوزيف بلاتر.

جاء ذلك على خلفية الاحتيال على “الفيفا”، من خلال الحصول على تعويض غير مُبرّر بقيمة مليونَي فرنك سويسري (1.8 مليون أورو) لصالح بلاتيني.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا قرارها في الـ 8 من جويلية المقبل، في هذه القضية التي دمّرت الحياة المهنية للرّجلَين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وكان الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر (86 سنة)، أكد في تاريخ سابق أن نجم كرة القدم بلاتيني (66 سنة) “يستحق المليون” فرنك سويسري التي تقاضاها، موضّحا “عدم فهم” سبب مثوله أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال إلى جانب مستشاره السابق.

ويتّهم الادعاء بلاتر بأنه صادق في أوائل عام 2011 على فاتورة بقيمة مليونَي فرنك سويسري (1.8 مليون أورو) قدّمها إلى بلاتيني الذي كان حينها رئيسا للاتحاد الأوروبي للعبة، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات من انتهاء عمله كمستشار لبلاتر بين عامي 1998 و2002.

وإضافة إلى عدم توقيع بلاتر وبلاتيني على أي اتفاق ينصّ على مثل هذا الراتب، فان عقدهما المكتوب الوحيد في 1999 حدّد أجرا سنويا بقيمة 300 ألف فرنك سويسري، دفعته “الفيفا” بالكامل في ذلك الوقت.

وتُختتم المحكمة في الـ 22 من جوان حالي، على أن يصدر القضاة الثلاثة حكمهم في الـ 8 من جويلية المقبل. في حين يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامات مالية.