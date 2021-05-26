القضاء الفرنسي يأمر بِسجن لاعب دولي مغربي

أصدرت العدالة الفرنسية، الأربعاء، حكما قضائيا ينصّ على إيداع اللاعب الدولي المغربي يوسف العربي السجنَ، لِمدّة سنة نافذة. وتسديد غرامة مالية قيمتها 3 آلاف أورو.

ويعود سبب هذا الحكم القضائي إلى تعنيف يوسف العربي لِمُراهقَين (13 سنة و16 سنة) سنة 2017، بِمدينة مونبلييه الفرنسية حيث يُقيم رفقة أهله.

وأوضحت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، أن يوسف العربي قام بِضرب طفلَين قاصرَين، بعد رشقهما لِشرفة البيت بِزجاجات في يوم عيد الفطر. وأن أحد القاصرَين تعرّض للأذى على مستوى العين.

وأضاف المصدر أن يوسف العربي نفى الاتّهامات المُوجّهة له، أثناء مثوله أمام قضاء مدينة مونبلييه الفرنسية.

ويرتدي يوسف العربي (34 سنة) حاليا زيّ فريق أولمبياكوس اليوناني، في منصب مهاجم. وقد سبق له تمثيل ألوان منتخب المغرب في 43 مباراة دولية ما بين 2010 و2017، وسجّل 16 هدفا.