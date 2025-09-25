-- -- -- / -- -- --
العالم

القضاء الفرنسي يدين ساركوزي في قضية التمويل الليبي

الشروق أونلاين
أدانت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس، نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في إطار قضية الشبهات المتعلقة بتمويل ليبي لحملته الرئاسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة برأت ساركوزي من التهم الأخرى المتعلقة بـ “الفساد” واختلاس أموال عامة ليبية.

وذكر موقع “بي إف إم تي في” أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته “من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة”.

وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

وواجه الرئيس الفرنسي الأسبق تهمًا تتعلق بالفساد، وتلقي أموال مختلسة، وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

