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القضاء الفرنسي يشرع في محاكمة جزائري من معتقلي غوانتانامو

الشروق أونلاين
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القضاء الفرنسي يشرع في محاكمة جزائري من معتقلي غوانتانامو
أرشيف
تعبيرية

يشرع القضاء الفرنسي بدء من الثلاثاء في محاكمة رعية جزائري من معتقلي غوانتانامو السابقين، بتهم التحريض على الانضمام إلى جماعات إرهابية في سوريا والعراق.

ويتعلّق الأمر، حسب وسائل إعلام محلية، بالمدعو صابر لحمر، الذي احتجز 8 سنوات في معتقل غوانتانامو. وهذا قبل تبرئته، ثم إرساله إلى فرنسا عام 2009.

ويواجه صابر لحمر تهم إلقاء خطب متطرفة، لتحريض الشباب على الانضمام إلى مجموعات إرهابية في العراق وسوريا.

وصابر لحمر من مواليد ماي 1969 بالجزائر. ويعتقد أنه كان عضوا في المجموعة الإرهابية المسماة “الجماعة الإسلامية المسلحة”.

وغادر لحمر الجزائر لسنوات لمواصلة تعليمه بالمدينة المنورة في السعودية، قبل أن يظهر في البوسنة والهرسك بين عامي 1996 و2001، حيث عمل في مسجد كبير في العاصمة سراييفو.

وعقب تسليمه من قبل السلطات البوسنية إلى الولايات المتحدة في 2002، بتهمة التخطيط للهجوم على سفارة الولايات المتحدة في البلاد. نُقل لحمر إلى سجن غوانتانامو، حيث بقي محتجزا حتى عام 2008، قبل تبرئته من قبل القضاء الأميركي.

وفي ديسمبر 2009، وافق الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، على استقبال معتقلين سابقين بغوانتانامو في فرنسا، بينهم صابر لحمر.

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