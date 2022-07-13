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القضاء الفرنسي يطالب بمثول الداعية طارق رمضان للمحاكمة بتهم الاغتصاب

الشروق أونلاين
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القضاء الفرنسي يطالب بمثول الداعية طارق رمضان للمحاكمة بتهم الاغتصاب
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طارق رمضان

وجّه مكتب الادعاء العام الفرنسي اتهامات للداعية الإسلامي طارق رمضان، باغتصاب 4 سيدات، وطالب بمثوله للمحاكمة، فيما ينفي رمضان تلك الاتهامات.

وقال مكتب الإدعاء العام الفرنسي إنه استدعى المفكر الإسلامي للمثول أمام المحكمة بشأن تهم اغتصاب.وأكد الإدعاء أن إحدى القضايا الموجّهة ضد المتهم، كانت الضحية فيها “امرأة ضعيفة تحتاج لحماية”.

وكان رمضان (59 عاما) المولود في جنيف بسويسرا، رهن الاعتقال السابق للمحاكمة طيلة الأشهر الـ10 الماضية، على الرغم من تكذيبه لجميع الاتهامات.

وعمل رمضان في تدريس الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد ببريطانيا، قبل أن يحصل على إذن بالغياب في نوفمبر 2017، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه في فرنسا.

وطارق رمضان هو حفيد لمؤسس جماعة الإخوان في مصر حسن البنا، وقد ألّف عدّة كتب في مجال الدراسات الإسلامية.

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