القضاء الفرنسي يطلق سراح الشرطي قاتل الشاب نائل

أطلق القضاء الفرنسي سراح الشرطي الذي أطلق النار على الشاب نائل صاحب الـ 17 سنة وتسبب في قتله، شهر جوان الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام أنه في إطار الإجراءات القانونية، التي فتحت بشبهة القتل بعد وفاة الشاب نائل، فقد قدم محامو الشرطي المتهم طلبًا جديدًا للإفراج عنه بكفالة في 9 نوفمبر 2023″.

كما أوضحت الأجهزة القضائية أنه وبقرار صدر في 15 نوفمبر، قرر قاضي التحقيق الاستجابة لهذا الطلب، مؤكدا أن معايير الحبس الاحتياطي للشرطي لم تعد متوفرة في هذه المرحلة من التحقيق.

ويوجد الشرطي حاليا تحت الرقابة القضائية بقرار من المدعي العام بعد دفع كفالة قدرها 15 ألف يورو.

وشدّد القضاء على منع الشرطي من “التواصل مع الشهود والأطراف المدنية والظهور في نانتير وحمل سلاح”.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الشرطي (38 عاماً) الذي سُجن بعد إطلاق النار على الشاب نائل البالغ 17 عامًا من مسافة قريبة في 27 جوان خلال تدقيق مروريّ في نانتير.

وأشعل مقتل نائل موجة صدام قوية مع الشرطة في ضواحي باريس، وامتدت لتشمل مدن أخرى مثل تولوز، ليون وليل.

وبررت الشرطة ما حدث بأن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.