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القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في شكاوى اغتصاب ضد سكرتيرة بالدولة

جواهر الشروق
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القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في شكاوى اغتصاب ضد سكرتيرة بالدولة
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أعلن مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، عن فتح تحقيق بعد تسجيل شكويين اغتصاب ضد سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة الفرنسية تتعلقان بوقائع ارتكبت في سياق مهنتها كطبيبة نسائية.

وقالت النيابة إن أول شكوى ضد كريسولا زاخارو بولا تم تقديمها في 25 ماي، وفتح التحقيق بعد ذلك بيومين، وتم تقديم شكوى ثانية في 16 جوان الجاري، بحسب صحيفة ” لوفيغارو” الفرنسية. 

 ونقلا عن مصدر مقرب من الملف، فإن الوقائع المنسوبة في الشكوى الثانية حدثت “في مكان طبي” عام 2016 وتتعلق بامرأة بالغة.

وكلفت زاخارو بولا، ذات الأصول اليونانية، العام الماضي بإعداد تقرير حول الانتباذ البطاني الرحمي، وهو الموضوع الذي التزمت به منذ سنوات، وقدمت نتائجه في شهر جانفي للإليزيه.

 ويواجه العديد من الوزراء في حكومة إليزابيث بورن تهم العنف الجنسي وعلى رأسهم وزير مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانين ضغوطا متزايدة بعد اتهامات بأنه اغتصب امرأتين، وتم رفض هذه التهم في البداية، ثم أعيد فتحها، لتقرر النيابة إغلاق الملف وعدم القيام بملاحقة قضائية في بداية العام الجاري.

كما اتُهم وزير التضامن داميان آباد بالاغتصاب، ولكن مكتب المدعي العام في باريس أشار إلى أنه لن تفتح تحقيقا أوليا بشأنه.

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