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رياضة

القضاء الفرنسي يُجامل “البِيض” ويُعاقب مَن يتجرّأ على الصّهاينة والشّواذ

الشروق الرياضي
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القضاء الفرنسي يُجامل “البِيض” ويُعاقب مَن يتجرّأ على الصّهاينة والشّواذ
ح.م
كريستوف غالتيي.

برّأ القضاء الفرنسي، الخميس، المدرب المحلّي كريستوف غالتيي المُتّهم بِمُمارسته العنصرية في بلده ضدّ اللاعبين الجزائريين والأفارقة والمسلمين.

ويتعلّق الأمر هنا بِفترة تدريب التقني غالتيي لِفريق نيس الفرنسي، ما بين 2021 و2022.

وفي تاريخ سابق، طالب المُدّعي العام في القضاء الفرنسي، بِإيداع كريستوف غالتيي السّجن لِمدّة 12 شهرا غير نافذة، ودفع غرامة مالية قيمتها 45 ألف أورو.

وأصدرت المحكمة الجنائية لِمدينة نيس الفرنسية، الخميس، الحكم النّهائي القاضي بِتبرئة كريستوف غالتيي من تهم العنصرية، وإخلاء سبيله. كما أوردته الإذاعة المحلّية ” آر آم سي”.

ودأب القضاء الفرنسي في هذا البلد الأوروبي بِماضيه الاستعماري البغيض، على تتفيه اتّهامات العنصرية، إذا كان المُتّهَم رجلا أبيضَ، وكان الضّحية عربيا أو إفريقيا أو مسلما. بينما يُقيم الدّنيا ولا يقعدها، إذا مُسَّتْ شعرة من الصّهاينة أو الشّواذ.

وبِهذا الصّدد، يبقى الشارع الرياضي الجزائري ينتظر، ما سيقوله القضاء الفرنسي بِشأن قضية اللاعب الدولي يوسف عطال مدافع فريق نيس، في مطلع جانفي المقبل.

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